«الأرصاد» يحذر من منخفض جوي مصحوب بتقلبات غدا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 ديسمبر 2021, 09:40 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس مستقر وأجواء باردة علي غالب مناطق ليبيا مع رياح نشطة نسبيًا على بعض المناطق الساحلية.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة، تأثر مناطق الشمال بداية من يوم الغد بامتداد منخفض جوي يتمركز وسط المتوسط  ويكون مصحوب بتقلبات جوية.

رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة- جبل نفوسة:
- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم على بعض المناطق الساحلية، مع احتمالية سقوط أمطار متفرقة مساء يوم الغد علي بعض المناطق الساحلية. 
- الرياح: جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة وتكون نشطة السرعة علي الساحل الممتد من الزاوية إلي سرت.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 14 و19 درجة مئوية.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:
- حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب حيت تتكاثر مساء يوم الغد علي أقصي الساحل الشرقي مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة يوم الأحد علي المنطقة الممتدة من المرج حتى الجبل الأخضر. 
- الرياح: جنوبية غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة وتكون نشطة السرعة علي بعض مناطق الجبل الأخضر.  
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالب المناطق ما بين 15 و21 درجة مئوية. 

الجفرة- سبها- غات- غدامس-الحمادة:
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب. 
- الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 16 و19 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الغد علي بعض المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:
- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب. 
- الرياح:  شمالية إلي شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة .
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 16 و20 درجة مئوية. 

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