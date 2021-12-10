إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 ديسمبر 2021, 01:55 صباحا
شعار الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة (الإنترنت)

أصدرت الجمعية العمومية العادية للشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة، قرارًا بإعادة تشكيل مجلس الإدارة برئاسة إبراهيم عبدالكريم اللياس.

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ويتشكل مجلس الإدارة من عضوية كل من: عز الدين يوسف، محمد محمد عيسى، الصيد إبراهيم قدور، المهدي محمد عبدالجليل الشاوش، عزيز ميلود، ومصطفى الحديق أبوبكر محمد.

ونص القرار في مادته الثانية على صرف مكافأة مالية شهرية بواقع 3500 دينار ليبي لرئيس مجلس الإدارة و3000 دينار ليبي لكل عضو بمجلس الإدارة.

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