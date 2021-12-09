في العدد 316: غوتيريس ولعبة وليامز.. وكورونا «مستقر»

العدد 316 من جريدة «الوسط» الصادر الخميس 9 ديسمبر 2021. (بوابة الوسط)

صدر اليوم الخميس، العدد 316 من جريدة الوسط، ونطالع في صدر الصفحة الأولى تقريرًا مجمعًا يرصد ويستشرف مستقبل الانتخابات الرئاسية المقرَّرة في 24 ديسمبر الجاري، وجاء بعنوان رئيسي «الملف الليبي بين أيدي وليامز كلاكيت ثاني مرة». وذلك بعد قرار أمين الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تعيينها مستشارة خاصة له للشأن الليبي، وهو ما اعتبره مراقبون إنزالًا خلف الخطوط الروسية في مجلس الأمن.

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وضمت الصفحة الثالثة موضوعين، أحدهما جاء بعنوان «معركة الرئاسة تنتقل إلى فيسبوك وكلوب هاوس وتويتر وإنستغرام».

خروج المسلحين الأجانب من ليبيا

أما الصفحة الرابعة فتناولت ملف المرتزقة والمقاتلين الأجانب في ليبيا. وجاء الموضوع الأول بعنوان: هل تنجح «5+5» في إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية؟، فيما يتناول الموضوع الثاني توقعات منظمة المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة، وجاء بعنوان «نهاية وشيكة لمرتزقة تشاد في الجنوب الليبي».

الوضع الوبائي في ليبيا مستقر.. ولكن

الصفحة الخامسة حوت موضوعين، أولهما؛ تقرير يرصد آخر تطورات الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد داخل ليبيا، وفية إعلان المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الوضع الوبائي مستقر ولكن قد يتغير.. ثم العنوان الرئيسي «السائح: إجراءات احترازية جديدة.. ولا إصابات بالمتحور أوميكرون». أما الموضوع الثاني في الصفحة نفسها فكان بعنوان «من يغلق بوابات تهريب الأسلحة من داخل ليبيا».

تطورات المشهد في تونس والسودان

وعندما ننتقل إلى الشؤون العربية والدولية نقرأ في الصفحة السادسة تقريرًا صادمًا بعنوان «كوفيد-19 ينعش تجارة السلاح في العالم». وذلك رغم الركود الاقتصادي العالمي.

أما الصفحة السابعة فيتصدرها تقريرٌ يرصد تطورات المشهد السياسي في تونس، وجاء بعنوان: «ما الذي تغيّر في تونس في ذكرى الثورة؟ وفي الصفحة ذاتها تقرير حول الأزمة في السودان، وجاء بعنوان «البرهان: الجيش يغادر الحياة السياسية بعد انتخابات 2023».

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تراجع إنتاج ليبيا الزراعي

وإلى الاقتصاد ونطالع في الصفحة الثامنة تقريرًا مهمًا حول توحيد المصرف المركزي في ليبيا وجاء بعنوان «المصرف المركزي يقترب من التوحيد بعد اتخاذ الخطوة الأهم».

ثم إلى الصفحة التاسعة ويتصدرها تقريرٌ موسع بعنوان «إنتاج ليبيا الزراعي يتأثر سلبًا بارتفاع أسعار البذور والوقود وصعوبة توفير المياه».

طرابلس القديمة وأسبوع السلام

ومن الاقتصاد إلى الثقافة حيث تتصدر الصفحة الثانية عشرة متابعة لفعالية احتضنتها المدينة القديمة في طرابلس وجاءت بعنوان «في أسبوع السلام.. طرابلس تحتفي بالفن والثقافة».

ومن الثقافة إلى صفحة الفن، ويتصدرها حوار مع النجم التونسي ظافر العابدين، الذي أعرب عن سعادته بالفوز بجائزة فيبريسي..وجاء بعنوان «فخور بمشاركة فيلمي

في القاهرة السينمائي»، وفيه يؤكد أنه فوجئ باختيار فيلمه غدوة للمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة الدولي.

الزعيم يعيد البسمة إلى الجماهير الليبية

وأخيرًا إلى الرياضة ونقرأ في الصفحة الرابعة عشرة، تقريرًا موسعًا حول صعود الأهلي طرابلس إلى دوري المجموعات في بطولة الكونفدرالية الافريقية، وعنوانه «الزعيم يسعد الجماهير الليبية في البطولة الأفريقية».

أما الصفحة الخامسة عشرة فيتصدرها تقريرٌ لحصاد الجولة الثالثة من منافسات الدوري المحلي الممتاز لكرة القدم بعنوان «أرقام وإحصاءات واستقالات في الجولة الثالثة بالدوري الممتاز».

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