المشري يستعرض مبادرة مجلس الدولة مع رئيس البرلمان التركي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 ديسمبر 2021, 09:21 مساء
جانب من لقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب (صفحة المجلس على فيسبوك)

استعرض رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، الخميس، المبادرة التي طرحها المجلس «لحلحلة الانسداد السياسي» بالبلاد، خلال لقائه رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب.

جاء اللقاء، الذي حضره أعضاء المجلس عمر خالد، محمود الطبيب ومحمد بن مسكين، على هامش الدورة السادسة عشر لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، بمدينة إسطنبول.

وبحث الجانبان، وفق بيان نشرته صفحة المجلس على «فيسبوك»، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسُبل تعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى مناقشة التعاون بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان التركي.

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وأضاف البيان أن اللقاء ناقش آخر التطورات حول العملية الانتخابية في ليبيا، كما أكد الجانبان «ضرورة إجراء الانتخابات على أسس قانونية ودستورية سليمة للوصول إلى مرحلة الاستقرار التي يطمح إليها الشعب الليبي».

واقترح المجلس الأعلى للدولة مبادرة للخروج مما اعتبره «انسدادًا» و«تفاديًا للانزلاق للمجهول»، وذلك قبل نحو 18 يومًا من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرَّرة في الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري، حيث أوصت المبادرة بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة في فبراير المقبل.

جانب من لقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب (صفحة المجلس على فيسبوك)
جانب من لقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب (صفحة المجلس على فيسبوك)
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