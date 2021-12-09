«الكبير» يبحث الاستفادة من خبرات مصرف إنجلترا المركزي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 ديسمبر 2021, 08:52 مساء
شعارا مصرف ليبيا المركزي ومحافظ مصرف إنجلترا المركزي (الإنترنت)

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، الخميس، الاستفادة من خبرات مصرف إنجلترا المركزي، وذلك خلال زيارة إلى مقر الأخير في العاصمة البريطانية، لندن.

وأفاد بيان لمصرف ليبيا المركزي على «فيسبوك»، بأن الكبير اجتمع مع نائب محافظ مصرف إنجلترا المركزي، ديفيد رامسدن، وعدد من المديرين بالمصرف، خلال زيارته إلى لندن.

واستعرض اللقاء، وفق البيان، عملية التوحيد التي أطلقها مصرف ليبيا المركزي والتي أبدى مصرف إنجلترا ترحيبه بها واستعداده لدعمها، كما جرى استعراض برامج الحوكمة والشفافية التي يتبناها مصرف ليبيا المركزي والاستفادة من خبرات مصرف إنجلترا بالخصوص.

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كذلك جرى خلال اللقاء الترحيب بانضمام مصرف ليبيا المركزي لبرامج تطوير قدرات المصارف المركزية التي يديرها مصرف إنجلترا المركزي.

وأمس الأربعاء، بحث الصديق الكبير، مجالات التعاون الاقتصادي خلال لقائه بالعاصمة البريطانية، لندن، رئيس المجموعة البرلمانية المعنية بليبيا بالبرلمان البريطاني دافيد جونز.

وأفاد بيان نشره المصرف المركزي، عبر صفحته على «فيسبوك»، بأن اللقاء استعرض جهود توحيد مصرف ليبيا المركزي، بالإضافة إلى تطوير وتعزيز العلاقات التجارية الليبية- البريطانية ودعم القطاع الخاص الليبي للمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد.

واجتمع الكبير والحبري، الإثنين، للاتفاق على خطة مفصلة لإطلاق عملية توحيد المصرف المركزي، في خطوة وصفها المصرف المركزي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بـ«الأهم لتوحيد مصرف ليبيا المركزي».

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