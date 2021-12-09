هيئة مكافحة الفساد توقع اتفاقيتين لتطوير عملها

جانب من احتفالية أقامتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد (صفحة الهيئة على فيسبوك)

وقعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، اتفاقيتين لتطوير علمها من الناحية القانونية والإلكترونية، وذلك على هامش احتفالية أقامتها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يوافق التاسع من ديسمبر من كل عام.

حضر الاحتفالية رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف، رمضان أبوجناح، وأعضاء من مجلس النواب، من بينهم رئيس لجنة الداخلية سليمان الحراري، وعلى كشير، وكذلك أعضاء عن المجلس الأعلى للدولة، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان الشيخ، ونائب عن رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي.

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كما شارك آمر قوة مكافحة الإرهاب اللواء محمد الزين، وكذلك رئيس قسم دعم التنفيذ في مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات، ووكيل وزارة الداخلية ووكيل وزارة المالية، والعميد شوقي الطبيب الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتونس، والذي بدوره ألقى كلمة عبر الدائرة المغلقة، والسفير الإيطالي، ونائب عن السفير التركي.

وأشارت الهيئة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إلى توقيع اتفاقية على هامش الاحتفالية بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمنظمة الليبية لأعضاء القضاء العسكري، وذلك من أجل تطوير آلية مكافحة الفساد من الجانب القانوني.

كما جرى التوقيع على اتفاقية أخرى بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والأكاديمية الليبية للحوكمة، من أجل مكافحة الفساد والعمل على توعية الناس بالحكومة الإلكترونية.

ولفتت الهيئة إلى أنه بموجب هاتين الاتفاقيتين ستُشكَّل لجان دائمة مشتركة بين الطرفين بالخصوص. وفي ختام الاحتفال جرى تكريم أهالي الموظفين المتوفين وأيضًا الموظفين المتقاعدين.