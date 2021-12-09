في أول تغريدة على حسابها الجديد.. وليامز تأمل مساعدة الليبيين للتقدم نحو مستقبل مشرق

المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز. (أرشيفية: الإنترنت)

أعربت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، عن سعادتها بالعودة مجددًا إلى ليبيا، آملة أن تتمكن من مساعدة الليبيين للتقدم نحو مستقبل مشرق.

جاء ذلك في أول تغريدة عبر حسابها الجديد على منصة «تويتر» الذي دشنته، الخميس، بعد إغلاق حسابها السابق على منصة التواصل الاجتماعي، قبل مباشرة مهامها في ليبيا.

وقالت وليامز في تغريدتها الأولى عبر حسابها الجديد: «أشكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على الثقة التي منحني إياها كمستشارة خاصة له بشأن ليبيا. سعيدةٌ جدًا بعودتي إلى هذا البلد العزيز وكلي أمل أن أتمكن من الإسهام في مساعدة الليبيين على توطيد سُبل الاستقرار وتعزيز السلم والتقدم نحو مستقبلٍ مشرق».

وقبل أيام عيّن الأمين العام للأمم المتحدة، وليامز مستشارة خاصة لشؤون ليبيا بعدما تعذر تكليفها بمنصب الممثل الخاص ورئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، خلفًا للسلوفاكي يان كوبيش الذي سيغادر منصبه غدًا الجمعة.

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وقدم كوبيش الذي شغل منصب المبعوث الخاص ورئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في فبراير الماضي، استقالته من منصبه في 17 نوفمبر، «لأسباب مهنية وشخصية» حتمت عليه المغادرة حسبما أعلن في كلمة وداعية وجهها لليبيين أمس الأربعاء.

وجاء تعيين وليامز واستقالة كوبيش قبل أيام من موعد الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 24 ديسمبر الجاري، وسط غموض يحيط بمصير العملية التي لم تعلن حتى اليوم القائمة النهائية للمرشحين الذين سيخوضون السباق الرئاسي من قبل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.