الولايات المتحدة تدرب ليبيين «لمنع الإرهابيين» من دخول البلاد

ليبيون يحملون شهادة تدريب قدمته لهم الولايات المتحدة لتحقيق الأمن بالمطارات، (السفارة الأميركية)

قالت السفارة الأميركية لدى ليبيا إن الولايات المتحدة أجرت تدريبًا لمسؤولي أمن المطارات من جميع أنحاء ليبيا، خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى 7 ديسمبر، وذلك «لمنع الإرهابيين والمواد غير المشروعة» من دخول البلاد.

وأوضحت السفارة في بيان، الخميس، أن مكتب مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الخارجية الأميركية أطلق برنامج التدريب في العام 2018 لتدريب موظفين من خمسة مطارات دولية عبر المناطق الرئيسية الثلاث في ليبيا.

- دورة تدريبية لعناصر جهاز الأمن الداخلي في المطارات

واعتبرت أن البرنامج «يعزز قدرات أمن المطارات في ليبيا لتلبية معايير منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو - ICAO)».

وأكد مسؤول السفارة عدنان ميثاني، الذي انضم إلى المجموعة يوم الثلاثاء أن البرنامج «جزء مهم من جهودنا المشتركة لتعزيز التعاون السياسي والأمني ومكافحة الإرهاب مع شركائنا الليبيين».

ليبيون أثناء التدريب الذي قدمته لهم الولايات المتحدة لتحقيق الأمن بالمطارات، (السفارة الأميركية)