اتفاق ليبي تونسي على حل أزمة قوائم تشابه الأسماء أثناء السفر

جانب من اجتماع نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي مع السفير التونسي الأسعد العجيلي. (المجلس)

اجتمع عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، مع سفير تونس لدى ليبيا الأسعد العجيلي لحل أزمة قوائم تشابه الأسماء التي تعيق سفر المواطنين الليبيين في المنافذ التونسية.

وأكد الطرفان خلال الاجتماع الذي عُقد بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس، الخميس، ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في البلدين من خلال اللجنة القنصلية المشتركة.

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ونقل السفير العجيلي تحيات الرئيس التونسي، قيس سعيد، للمجلس الرئاسي، وتأكيده عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، والعمل على تعزيزها في عديد المجالات.

كما بحث الاجتماع «آفاق تطوير علاقات التعاون بين البلدين من خلال اللجنة العليا الليبية التونسية، لتنشيط التبادل التجاري والتعاون في جميع المجالات».

من جانبه، شدد اللافي على «ضرورة عودة الشركات التونسية للعمل في ليبيا، للمساهمة في مرحلة التنمية والإعمار التي ستشهدها ليبيا مستقبلا».

جانب من اجتماع نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي مع السفير التونسي الأسعد العجيلي. (المجلس)