اتفاق ليبي تونسي على حل أزمة قوائم تشابه الأسماء أثناء السفر

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 ديسمبر 2021, 04:34 مساء
جانب من اجتماع نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي مع السفير التونسي الأسعد العجيلي. (المجلس)

اجتمع عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، مع سفير تونس لدى ليبيا الأسعد العجيلي لحل أزمة قوائم تشابه الأسماء التي تعيق سفر المواطنين الليبيين في المنافذ التونسية.

وأكد الطرفان خلال الاجتماع الذي عُقد بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس، الخميس، ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في البلدين من خلال اللجنة القنصلية المشتركة.

-  إغلاق الحدود البرية بين ليبيا وتونس يكبد البلدين خسائر اقتصادية كبرى

ونقل السفير العجيلي تحيات الرئيس التونسي، قيس سعيد، للمجلس الرئاسي، وتأكيده عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، والعمل على تعزيزها في عديد المجالات.

كما بحث الاجتماع «آفاق تطوير علاقات التعاون بين البلدين من خلال اللجنة العليا الليبية التونسية، لتنشيط التبادل التجاري والتعاون في جميع المجالات».

من جانبه، شدد اللافي على «ضرورة عودة الشركات التونسية للعمل في ليبيا، للمساهمة في مرحلة التنمية والإعمار التي ستشهدها ليبيا مستقبلا».

جانب من اجتماع نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي مع السفير التونسي الأسعد العجيلي. (المجلس)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعرف على موعد قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. وطريقة سحبها
رياضة عالمية
أول تعليق من «تشافي» بعد إقصاء برشلونة من دوري أبطال أوروبا منذ 20 عاما
رياضة عالمية
بالفيديو: «هيونداي» تكشف عن سيارتها الجديدة للطرق الوعرة
سيارات
عائلة روتشيلد تبيع لوحة «حامل الراية» لرامبرانت لهولندا
ثقافة وفن
«الداخلية»: الانتهاء من إعداد صكوك للمكلفين بتأمين المراكز الانتخابية
ليبيا
صنّاع الأزمات وصنّاع الدولة
وجهات نظر
عودة (دجانغو) الأمريكي
وجهات نظر
الانتخابات الانفصالية
وجهات نظر
«يوفنتوس» ينهي مجموعات دوري الأبطال في الصدارة
رياضة عالمية
الملاكم الليبي الفلاح يلتقي التركي مورات في أول تجربة احترافية
رياضة محلية
بايدن: إرسال قوات أميركية للدفاع عن أوكرانيا بوجه روسيا «غير مطروح»
دولى
توتنهام يعلن إصابة 8 لاعبين و5 من الجهاز الفني بفيروس كورونا
رياضة عالمية
مجلس الدولة يطلق مبادرة لانتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في فبراير المقبل
ليبيا
«بوابة الوسط» تستعرض إحصاءات الدوري الليبي بعد الأسبوع الثالث.. 52 هدفا.. وصدارة...
رياضة محلية
عين على الانتخابات | لقاء خاص مع المرشح للانتخابات الرئاسية فضيل الأمين
فيديو
ماذا يقول محمود شمام عن عودة الدبيبة وبوسهمين وسيف القذافي إلى سباق الانتخابات ...
فيديو
تعليق عمل سائق قطار توقف لشراء اللبن
منوعات
أعضاء في ملتقى الحوار السياسي يطالبون غوتيريس بالتدخل لإنقاذ خارطة الطريق
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأندية المتأهلة إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا