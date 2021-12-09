فتح باب القيد بالسفارة الليبية لشركات العمالة المصرية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 ديسمبر 2021, 02:50 مساء
مقر السفارة الليبية في القاهرة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت السفارة الليبية في القاهرة، اليوم الخميس، فتح باب القبول لمدة أسبوعين لتقديم طلبات الشركات المصرية المرخص لها قانونًا بإلحاق العمالة للخارج الراغبة في قيدها لديها.

وحدَّدت السفارة في بيان، المستندات المطلوبة من هذه الشركات للتقديم وهي «أصل للاطلاع وصورة شهادة مزاولة مهنة الترخيص للشركة وأصل السجل التجاري (ساري) وأصل للاطلاع وصورة الرقم القومي للممثل القانوني للشركة وسيرة ذاتية عن الشركة وسابقة أعمال والإقرار بالالتزام بشروط التعاقد وعنوان تفصيلي لمقر الشركة وفروعها والالتزام بشروط التباعد، وكذلك الالتزام بالإجراءات الاحترازية كافة».

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وشدَّد البيان على ضرورة تقديم هذه المستندات عبر نافذة القسم القنصلي بالسفارة يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع لمدة أسبوعين من تاريخه من الساعة 10 صباحًا حتى 1 ظهرًا، مؤكدة أنه لن تقبل أية طلبات من شركات إلحاق العمالة الراغبة في القيد دون تقديم المستندات المطلوبة، وحضت على ضرورة التقيد بمواعيد التقديم.

وفي نوفمبر الماضي، قال وزير القوى العاملة المصرية، محمد سعفان، إن الوزارة تأمل في بدء تصدير العمالة المصرية إلى ليبيا قبل نهاية 2021، مشيرًا إلى أن «احتياجات الجانب الليبى في الوقت الحالي لا تتطلب أي إضافات كبيرة من الجانب المصري، وبالتالي لن تحتاج إلى وقت كبير للإعداد».

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