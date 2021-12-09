عون يشارك في اجتماع «الأوابك»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 ديسمبر 2021, 02:13 مساء
وزير النفط والغاز محمد عون خلال مشاركته في الاجتماع الافتراضي لمنظمة «أوابك». (الوزارة)

شارك وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون في الاجتماع 107 لمجلس وزراء منظمة الدول العربية المصدرة للبترول «الأوابك».

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، إن الاجتماع شارك فيه أيضًا ممثل ليبيا في المكتب التنفيذي لمنظمة الأوابك عادل جبري.

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وناقش الاجتماع نشاط المنظمة وسير عملها وأساليب تفعيل وتطوير نشاطها، كما اطلعوا على أهم الدراسات التي أنجزتها المنظمة خلال العام الجاري والفعاليات التي نظمتها وشاركت فيها.

وفي ختام الاجتماع، اعتمد الوزراء المشاركون نتائج أعمال جائزة «الأوابك» للعام 2020.

وفي 4 ديسمبر الجاري، شارك عون، ممثلًا للدولة الليبية، في الاجتماع الوزاري رقم 23 لتحالف «أوبك+» عبر الدائرة الافتراضية، حيث تقرر زيادة معدل إنتاج النفط للمجموعة خلال شهر يناير المقبل بمعدل 400 ألف برميل يوميًا تقسَّم على الدول المشاركة في اتفاق التعاون. 

جانب من مشاركة وزير النفط والغاز محمد عون في الاجتماع الافتراضي لمنظمة «أوابك». (الوزارة)
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