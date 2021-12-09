«اللواء 444 قتال»: القبض على متورط في قضايا خطف وقتل ومقابر جماعية بترهونة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 ديسمبر 2021, 01:35 مساء
عنصر تابع لـ«اللواء 444» في محيط منطقة طرابلس العسكرية، 4 أبريل 2021. (اللواء 444)

أعلنت الوحدة العسكرية «اللواء 444 قتال»، اليوم الخميس، القبض على «أحد أهم المطلوبين بمدينة ترهونة يتبع ميليشيا الكانيات» ومتهم بالتورط في قضايا خطف وقتل ومقابر جماعية.

وحسب بيان صادر عن الوحدة، فقد تمكَّنت مفرزة خاصّة من مفارز «اللواء 444 قتال» بالتعاون مع «جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة» من إلقاء القبض على «جمعة خليفة الخالقي المتورّط في قضايا خطف وقتل ومقابر الجماعية».

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وألقي القبض على المتهم بمنطقة أبوسليم بمدينة طرابلس، حسب البيان، الذي أشار إلى أنه «كان يختبئ في أحد المنازل ويتجول متنكرًا مستخدمًا بطاقة شخصية ورخصة قيادة مزوّرتين».

وفرض الاتحاد الأوروبي في مارس، عقوبات على كل من قائد «ميليشيا الكانيات» محمد خليفة الكاني، وشقيقة عبدالرحيم، على خلفية اتهامهما بارتكاب عمليات قتل خارج نطاق القانون، والإخفاء القسري بين 2015 ويونيو 2020 في مدينة ترهونة. وفي العام الماضي، استهدفت وزارة الخزانة الأميركية «ميليشيا الكانيات» وقائديها بالعقوبات في نفس الجرائم المزعومة.

وانضمت بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وفرضت في يوليو الماضي عقوبات على «ميليشيا الكانيات» وقائديها عبدالرحيم ومحمد الكاني لمسؤوليتهما عن «أعمال ترويع وترهيب في ترهونة، شملت الاختفاء القسري، والتعذيب، وقتل المدنيين».

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