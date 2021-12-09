إعادة تأهيل محطة كهرباء طريق المطار (صور)

من أعمال إعادة تأهيل محطة كهرباء طريق المطار، 8 ديسمبر 2021. (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الأربعاء، نجاح الشركة العالمية لخدمات الكهرباء في إعادة التأهيل الكامل لمحطة طريق المطار.

وأشارت الشركة في بيان، إلى الانتهاء كذلك من صيانة المحول رقم «2» بمحطة طريق المطار جهد «11/30 ك.ف».

- سرقة أسلاك كهرباء بطول 1950 مترا من 3 مناطق

والأربعاء أيضًا، أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة أسلاك مسافة 1950 مترًا من خط الشماخ بدائرة توزيع عين زارة، وخط بوحليقة بدائرة توزيع الحي الصناعي، وخط الثانوية بدائرة توزيع قصر بن غشير.

من أعمال إعادة تأهيل محطة كهرباء طريق المطار، 8 ديسمبر 2021. (شركة الكهرباء)

من أعمال إعادة تأهيل محطة كهرباء طريق المطار، 8 ديسمبر 2021. (شركة الكهرباء)

من أعمال إعادة تأهيل محطة كهرباء طريق المطار، 8 ديسمبر 2021. (شركة الكهرباء)

من أعمال إعادة تأهيل محطة كهرباء طريق المطار، 8 ديسمبر 2021. (شركة الكهرباء)

من أعمال إعادة تأهيل محطة كهرباء طريق المطار، 8 ديسمبر 2021. (شركة الكهرباء)

من أعمال إعادة تأهيل محطة كهرباء طريق المطار، 8 ديسمبر 2021. (شركة الكهرباء)