«الداخلية»: الانتهاء من إعداد صكوك للمكلفين بتأمين المراكز الانتخابية

دوريات أمنية تابعة لوزارة الداخلية. (أرشيفية: الوزارة)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، الانتهاء من إعداد وتجهيز الصكوك المخصَّصة للأعضاء المكلفين بحراسة وتأمين المراكز الانتخابية (بدل تمويل- مقابل نقدي).

وأوضحت أنه سيم البدء في توزيع هذه الصكوك على مديريات الأمن بداية الأسبوع المقبل عن طريق المنسقين الأمنيين بغرفة العمليات الفرعية، وتسليمها لمدراء الأمن لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.

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وأشارت إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا لقرار وزير الداخلية خالد مازن بشأن صرف بدل التمويل للقائمين على حراسة مراكز الاقتراع أثناء توزيع البطاقات الانتخابية على مستوى مديريات الأمن في ليبيا.