هبوط الدولار وارتفاع اليورو في السوق الرسمية

مقر المصرف المركزي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

هبط متوسط سعر صرف الدولار قرشًا مسجلًا 4.59 دينار، خلال، اليوم الخميس، في السوق الرسمية، مقارنة بـ4.60 دينار، أمس الأربعاء.

وزاد سعر اليورو قرشًا مسجلًا 5.20 دينار مقارنة بـ5.19 دينار، أمس الأربعاء، فيما هبط الجنيه الإسترليني 4 قروش مسجلًا 6.07 دينار، حسب نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وثبت اليوان الصيني والليرة التركية على الأسعار المسجلة خلال تعاملات، أمس الأربعاء، عند 0.72 دينار، و0.33 دينار على التوالي.

وعلى صعيد العملات العربية، فقد بقي سعر الريال السعودي عند 1.22 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.25 دينار.