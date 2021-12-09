إدارة القضايا تعلن تجنيب الدولة الليبية خسائر تقدر بـ190 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 ديسمبر 2021, 10:56 صباحا
شعار إدارة القضايا التابعة للمجلس الأعلى للقضاء. (أرشيفية: صفحة الإدارة على فيسبوك)

تجنبت الخزانة العامة الليبية خسارة تقدر بنحو 190 مليون دولار هي مجموع تعويضات طالبت بها شركة «قوريش» التركية، وذلك بعدما أصدرت هيئة التحكيم بغرفة التجارة الدولية في باريس حكمها النهائي برفض جميع طلبات الشركة، على ما أعلنت، الخميس، إدارة القضايا التابعة للمجلس الأعلى للقضاء.

ويعود النزاع إلى زعم الشركة التركية «إخلال» ليبيا بأحكام المعاهدة الثنائية لحماية وتشجيع الاستثمارات بين ليبيا وتركيا، بعد تعثُّر مشروعات تعاقدت على تنفيذها في البلاد تشمل إنشاء حديقة عامة في طرابلس، وإنشاء مبانٍ بجامعة طرابلس.

- إدارة القضايا تعلن تجنيب الدولة الليبية خسائر تقدر بـ1.3 مليون جنيه مصري

وقالت إدارة القضايا في بيان، إن الشركة التركية اختصمت الدولة الليبية وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية وطالبت بالتعويض المذكور، لكن هيئة التحكيم بغرفة التجارة الدولية في باريس رفضت في حكمها الصادر في 23 نوفمبر الماضي طلبات الشركة وألزمتها بدفع مليون و800 ألف يورو كأتعاب محاماة للدولة الليبية وكذلك دفع مصاريف التحكيم وقدرها مليون و458 ألفًا و102 يورو يخصم منها 342 ألفًا و676 يورو نصيب ليبيا في نفقات التحكيم.

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