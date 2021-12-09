نزع مخلفات الحروب وإعادة الإعمار ضمن ملفات أول زيارة للسفيرة البريطانية لسرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الخميس 09 ديسمبر 2021, 10:34 صباحا
من لقاءات السفيرة البريطانية خلال زيارتها الأولى إلى سرت، 9 ديسمبر 2021. (بوابة الوسط)

بحث آمر غرفة عمليات غرب سرت، اللواء أحمد سالم، مع سفيرة بريطانيا لدى ليبيا، كارولاين هرندل، إعادة إعمار مدينة سرت، ونزع مخلفات الحروب منها.

جاء ذلك خلال لقاء عُقِد في مدينة سرت، التي تزورها السفيرة البريطانية لأول مرة منذ تسلُّمها مهام منصبها في شهر سبتمبر الماضي، برفقة الملحق العسكري بالسفارة البريطانية، العقيد مارك بافنو.

- السفيرة البريطانية تجتمع مع آمر غرفة عمليات سرت والجفرة في مصراتة

وحضر اللقاء معاون غرفة عمليات غرب سرت، العميد مفتاح الصداعي، وآمر التوجيه المعنوي سرت، ورئيس المجلس الاجتماعي لقبائل سرت، وعميد بلدية سرت، ورئيس المجلس التسييري سرت، ومدير جامعة سرت، ومدير مستشفى بن سينا، وعميد كلية الآداب بسرت.

والثلاثاء، اجتمعت السفيرة البريطانية مع آمر غرفة عمليات سرت والجفرة، اللواء إبراهيم بيت المال، في مدينة مصراتة. ووصفت غرفة عمليات سرت والجفرة في بيان، الاجتماع بالـ«هام»، مشيرة إلى أنه خُصِّص «لتدارس ومناقشة المستجدات العسكرية والسياسية ذات العلاقة بشؤون الغرفة».

من لقاءات السفيرة البريطانية خلال زيارتها الأولى إلى سرت، 9 ديسمبر 2021. (بوابة الوسط)
من لقاءات السفيرة البريطانية خلال زيارتها الأولى إلى سرت، 9 ديسمبر 2021. (بوابة الوسط)
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