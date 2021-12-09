سرقة أسلاك كهرباء بطول 1950 مترا من 3 مناطق

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 ديسمبر 2021, 08:58 صباحا
من أعمال إعادة تشغيل خط كهرباء بالحي الصناعي، 20 نوفمبر 2021. (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الأربعاء، سرقة أسلاك مسافة 1950 مترًا بثلاث مناطق.

وتعرض خط الشماخ بدائرة توزيع عين زارة إلى سرقة 600 متر أسلاك كهرباء، فيما سُرق 750 متر أسلاك ضغط عالٍ من خط بوحليقة بدائرة توزيع الحي الصناعي، وفق بيان صادر عن الشركة.

- سرقة 4300 متر أسلاك كهربائية في 4 مناطق

وأشارت الشركة كذلك إلى سرقة 600 متر أسلاك ضغط عالٍ من خط الثانوية بدائرة توزيع قصر بن غشير.

وتعاني الشركة العامة للكهرباء تعرُّض مكوناتها للسرقة بشكل متكرر، وسبق أن انتقدت خاصة ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية وطالبت بتدخل الجهات المختصة لوضع حد لهذه الظاهرة.

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