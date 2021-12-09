3259 إصابة و51 وفاة بـ«كورونا» في ليبيا خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 ديسمبر 2021, 08:43 صباحا
موظف بمركز مكافحة الأمراض يسجل أسماء أشخاص قبل تلقيهم اللقاح المضاد لفيروس كورونا في طرابلس. (الإنترنت)

سُجِّلت 3259 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» إضافة إلى 51 حالة وفاة خلال أسبوع، وفق ما أعلن، الأربعاء، المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وفي التقرير الوبائي الصادر عن المركز، والذي يغطى الفترة من 29 نوفمبر حتى 5 ديسمبر الجاري، بلغ عدد العينات المفحوصة للكشف عن الفيروس 25 ألفًا و600 عينة هبوطًا من 27 ألفًا و923 عينة خلال الأسبوع الذي سبقه.

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وانخفضت الإصابات المؤكدة خلال الأسبوع المذكور عن الأسبوع السابق الذي شهد تسجيل 3817 حالة بمعدل إيجابي 14%. في حين بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس خلال الأسبوع 51 حالة بمعدل إماتة 2% مقارنة بالأسبوع السابق 58 حالة بمعدل إماتة 1%.

وأبرز التقرير ارتفاع عدد الحالات الموجبة في مدن يفرن وزليتن وطبرق والزاوية الغرب مقارنة بالأسبوع السابق. في حين زاد عدد المطعمين بالجرعة الأولى من اللقاح المضاد للوباء إلى مليون و743 ألفًا و878 شخصًا، والجرعة الثانية 712 ألفًا و19 شخصًا مقارنة بالأسبوع السابق؛ حيث بلغ عدد المطعمين بالجرعة الأولى  مليونًا و683 ألفًا و548 شخصًا، والجرعة الثانية 652 ألفًا و314 شخصًا.

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