المالية: تسييل مخصصات إنشاء مصفاة الجنوب قريبا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 ديسمبر 2021, 12:02 صباحا
رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف يعقد اجتماعًا بديوان وزارة المالية بحضور رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله (صفحة وزارة المالية على فيسبوك)

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأربعاء، قرب تسييل القيمة المخصصة لمشروع مصفاة الجنوب وغاز الطهي.

جاء ذلك خلال لقاء عقده رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف رمضان أبو جناح مع وزير المالية الدكتور خالد المبروك، بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.

وناقش أبو جناح، وفق بيان للوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك»، مع مديري الإدارات المختصة بالوزارة الإجراءات المتخذة من ناحية التغطية المالية لمشروع مصفاة الجنوب وغاز الطهي.

- مجلس الوزراء يأذن لمؤسسة النفط بتمويل تنفيذ بعض المشروعات
- الدبيبة يعلن إنشاء مصفاة للنفط في الجنوب الليبي (فيديو)
- أبوجناح: مجلس الوزراء خصص ميزانية لإنشاء مصفاة ومصنع غاز في الجنوب

وقدم وزير المالية توضيحًا بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بخصوص مشروع مصفاة الجنوب، مشددًا على أن تسييل القيمة المخصصة قارب على الانتهاء. كما ناقش المجتمعون آلية تنفيذ قرارات حكومة الوحدة الوطنية بشأن المشروعات التنموية بكافة أنحاء ليبيا.

وفي أكتوبر الماضي، دشنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إنشاء مصفاة للنفط بمنطقة أوباري بحقل الشرارة في الجنوب الليبي. وخلال احتفالية إعلان تدشين المشروع، قال رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله إن المشروع تنفذه شركة زلاف، ويهدف إلى توفير إمدادات الوقود إلى المنطقة الجنوبية بتكلفة مالية أقل.

وتبلغ تكلفة إنشاء المشروع ما بين 500 و600 مليون دولار، بينما يصل صافي ربحه 75 مليون دولار سنويًّا؛ لذلك من المتوقع استرداد رأس المال خلال سبع سنوات، وفق عرض ضوئي قدمه رئيس مجلس إدارة شركة زلاف، المهندس حسين أبوسليانة. وأوضح أن المدة المتوقعة للانتهاء من مشروع المصفاة تتراوح بين عامين وعامين ونصف العام.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

توتنهام يعلن إصابة 8 لاعبين و5 من الجهاز الفني بفيروس كورونا
رياضة عالمية
«بوابة الوسط» تستعرض إحصاءات الدوري الليبي بعد الأسبوع الثالث.. 52 هدفا.. وصدارة...
رياضة محلية
عين على الانتخابات | لقاء خاص مع المرشح للانتخابات الرئاسية فضيل الأمين
فيديو
ماذا يقول محمود شمام عن عودة الدبيبة وبوسهمين وسيف القذافي إلى سباق الانتخابات ...
فيديو
تعليق عمل سائق قطار توقف لشراء اللبن
منوعات
أعضاء في ملتقى الحوار السياسي يطالبون غوتيريس بالتدخل لإنقاذ خارطة الطريق
ليبيا
تعرف على مجموعات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بالمنطقة الغربية
رياضة محلية
نتائج مباريات الثلاثاء في الأسبوع الثالث للدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
«هذا المساء»: ضبابية العملية الانتخابية الليبية بين محمود شمام وأحمد قذاف الدم
فيديو
لقاء خاص مع رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان
فيديو
موقع أميركي يرشح ليبيا للتحول إلى قوة عالمية في الطاقة
ليبيا
من بين 4 سيناريوهات: تسليم سلس للسلطة بعد 24 ديسمبر أو نزاع قد يعيد الحرب ...
ليبيا
معهد دولي: الانتخابات لن تنهي الانقسام في ليبيا و«المنافسة صفرية» على السلطة
ليبيا
«العفو الدولية» تدعو إلى إقصاء المشتبه في ارتكابهم جرائم من انتخابات الرئاسة ...
ليبيا
«واشنطن بوست»: الليبيون يخشون من تمزق البلاد مرة أخرى بسبب الانتخابات
ليبيا
جريدة «الوسط»: القضاء في قلب «عاصفة» الطعون
ليبيا
النيجر: شروط إجراء الانتخابات في ليبيا لم تتحقق بعد
ليبيا
غوتيريس: نريد أن تكون الانتخابات في ليبيا جزءا من الحل وليس من المشكلة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مدينة فرنسية تقتسم كنزا مع مكتشفه