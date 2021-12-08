إطلاق منصة الإجراءات الإلكترونية الليبية

الصفحة الأولى من منصة الإجراءات الإلكترونية الليبية

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية إطلاق منصة الإجراءات الإلكترونية الليبية، ضمن خطتها نحو التحول الرقمي.

وأشارت الوزارة، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، إلى أن إدارة تنمية القطاع الخاص والاستثمار نفذت منصة إجراءات بالشراكة مع الهيئة العامة للمعلومات وعدد من الشركاء الدوليين.

وتقدم المنصة المعلومات والبيانات المتعلقة بإتمام كافة الإجراءات الخاصة بمجالات الأعمال والتجارة والاستثمار، وتساعد أصحاب الأعمال والأنشطة التجارية في التعرف على القوانين واللوائح الخاصة بالمجالات المذكورة، وكذلك الجهات المختصة بهذا الشأن والمستندات المطلوبة لإتمام الإجراءات.

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وفي نهاية أكتوبر الماضي، أعلنت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، إطلاق وزارة الاتصالات مشروع تطوير استراتيجية ليبيا الإلكترونية، مستعينة بأحد بيوت الخبرة الدولية المختصة لتطوير الاستراتيجية المستهدفة، تحت إشراف الإدارة العامة للخدمات الإلكترونية بالهيئة، وبالتعاون مع المعنيين في جميع القطاعات والجهات الحكومية.

وقالت وقتها إنه «جرى تقييم الوضع الحالي، لفهم جاهزية التحول الإلكتروني لجميع الفئات المستهدفة، المقدرة بـ27 وزارة، و42 جهة حكومية. كما جرى توثيق تفاصيل أكثر من 600 خدمة حكومية مختلفة يمكن تقديمها إلكترونيًّا، وتحديد 31 مبادرة، و67 برنامجًا، و77 مؤشر مراقبة أداء لتنفيذ الاستراتيجية، بالإضافة لتطوير 23 کراسة من كراسات الشروط والمواصفات الجاهزة للطرح حاليًا».