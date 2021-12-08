إطلاق منصة الإجراءات الإلكترونية الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 ديسمبر 2021, 11:29 مساء
الصفحة الأولى من منصة الإجراءات الإلكترونية الليبية

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية إطلاق منصة الإجراءات الإلكترونية الليبية، ضمن خطتها نحو التحول الرقمي.

وأشارت الوزارة، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، إلى أن إدارة تنمية القطاع الخاص والاستثمار نفذت منصة إجراءات بالشراكة مع الهيئة العامة للمعلومات وعدد من الشركاء الدوليين.

وتقدم المنصة المعلومات والبيانات المتعلقة بإتمام كافة الإجراءات الخاصة بمجالات الأعمال والتجارة والاستثمار، وتساعد أصحاب الأعمال والأنشطة التجارية في التعرف على القوانين واللوائح الخاصة بالمجالات المذكورة، وكذلك الجهات المختصة بهذا الشأن والمستندات المطلوبة لإتمام الإجراءات.

- هيئة الاتصالات: إطلاق مشروع تطوير استراتيجية ليبيا الإلكترونية
- وزير الاقتصاد والصناعة يدشن منظومة السجل التجارى الإلكترونية

وفي نهاية أكتوبر الماضي، أعلنت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، إطلاق وزارة الاتصالات مشروع تطوير استراتيجية ليبيا الإلكترونية، مستعينة بأحد بيوت الخبرة الدولية المختصة لتطوير الاستراتيجية المستهدفة، تحت إشراف الإدارة العامة للخدمات الإلكترونية بالهيئة، وبالتعاون مع المعنيين في جميع القطاعات والجهات الحكومية.

وقالت وقتها إنه «جرى تقييم الوضع الحالي، لفهم جاهزية التحول الإلكتروني لجميع الفئات المستهدفة، المقدرة بـ27 وزارة، و42 جهة حكومية. كما جرى توثيق تفاصيل أكثر من 600 خدمة حكومية مختلفة يمكن تقديمها إلكترونيًّا، وتحديد 31 مبادرة، و67 برنامجًا، و77 مؤشر مراقبة أداء لتنفيذ الاستراتيجية، بالإضافة لتطوير 23 کراسة من كراسات الشروط والمواصفات الجاهزة للطرح حاليًا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

توتنهام يعلن إصابة 8 لاعبين و5 من الجهاز الفني بفيروس كورونا
رياضة عالمية
«بوابة الوسط» تستعرض إحصاءات الدوري الليبي بعد الأسبوع الثالث.. 52 هدفا.. وصدارة...
رياضة محلية
عين على الانتخابات | لقاء خاص مع المرشح للانتخابات الرئاسية فضيل الأمين
فيديو
ماذا يقول محمود شمام عن عودة الدبيبة وبوسهمين وسيف القذافي إلى سباق الانتخابات ...
فيديو
تعليق عمل سائق قطار توقف لشراء اللبن
منوعات
أعضاء في ملتقى الحوار السياسي يطالبون غوتيريس بالتدخل لإنقاذ خارطة الطريق
ليبيا
تعرف على مجموعات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بالمنطقة الغربية
رياضة محلية
نتائج مباريات الثلاثاء في الأسبوع الثالث للدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
«هذا المساء»: ضبابية العملية الانتخابية الليبية بين محمود شمام وأحمد قذاف الدم
فيديو
لقاء خاص مع رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان
فيديو
موقع أميركي يرشح ليبيا للتحول إلى قوة عالمية في الطاقة
ليبيا
من بين 4 سيناريوهات: تسليم سلس للسلطة بعد 24 ديسمبر أو نزاع قد يعيد الحرب ...
ليبيا
معهد دولي: الانتخابات لن تنهي الانقسام في ليبيا و«المنافسة صفرية» على السلطة
ليبيا
«العفو الدولية» تدعو إلى إقصاء المشتبه في ارتكابهم جرائم من انتخابات الرئاسة ...
ليبيا
«واشنطن بوست»: الليبيون يخشون من تمزق البلاد مرة أخرى بسبب الانتخابات
ليبيا
جريدة «الوسط»: القضاء في قلب «عاصفة» الطعون
ليبيا
النيجر: شروط إجراء الانتخابات في ليبيا لم تتحقق بعد
ليبيا
غوتيريس: نريد أن تكون الانتخابات في ليبيا جزءا من الحل وليس من المشكلة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مدينة فرنسية تقتسم كنزا مع مكتشفه