المنفي يبحث دور قوة مكافحة الإرهاب في تأمين الانتخابات

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأربعاء 08 ديسمبر 2021, 10:57 مساء
رئيس المجلس الرئاسي يلتقي قوة مكافحة الإرهاب (صفحة المجلس على فيسبوك)

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، قوة مكافحة الإرهاب، وذلك لمناقشة عديد القضايا التي تهم الجانب الأمني، خاصة فيما يتعلق بتأمين العملية الانتخابية المقبلة.

وناقش الاجتماع «دور قوة مكافحة الإرهاب في المساهمة بحفظ الأمن ومكافحة الجرائم المتعلقة بزعزعة الأمن والاستقرار»، وفق بيان نشرته صفحة المجلس الرئاسي على «فيسبوك».

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وأكد المنفي أهمية أن «تضطلع القوة بواجبها الأمني بكل مهنية، لتعزيز أمن المواطنين، لقطع الطريق على من يحاول المساس بأمن المجتمع»، مشددًا على ضرورة العمل وفقًا للترتيبات التي أقرتها اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، في اجتماعاتها الأخيرة.

وأشادت قوة مكافحة الإرهاب باهتمام المجلس الرئاسي بالملف الأمني، «مثمنين دعوة المجلس الرئاسي (القائد الأعلى للجيش الليبي) لعقد مثل هذا الاجتماع والاجتماعات السابقة، التي تهدف لدعم الأمن والاستقرار في البلاد».

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