«الخارجية» و«الأحوال المدنية» تبحثان تصحيح أوضاع الليبيين بالخارج

شعارا وزارة الخارجية ومصلحة الأحوال المدنية

بحث اجتماع حكومي تصحيح أوضاع الليبيين المقيمين بالخارج في السجلات الرسمية، لإثبات قيدهم في الأحوال المدنية وقيد حالات «الزواج - الطلاق - المواليد - الوفيات»، وفق القوانين واللوائح المعمول بها.

والاجتماع الذي تناول أوضاع الليبيين بالخارج، خاصة المقيمين بدول الجوار، حضره وكيل شؤون المغتربين بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الدكتور محمد زيدان، ونائب رئيس مصلحة الأحوال المدنية العميد بشير عون.

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وتركز الاجتماع الذي عُقد بمقر الوزارة بطرابلس أمس الثلاثاء، وحضره عن مصلحة الأحوال المدنية العقيد عثمان السباعي، حول مناقشة المواضيع ذات العلاقة بالمواطنين الليبيين المغتربين في الخارج، وفق بيان نشرته صفحة وزارة الخارجية عبر صفحتها على «فيسبوك».

واتفق المجتمعون على عقد اجتماع تنسيقي موسع بحضور القطاعات ذات العلاقة والتواصل مع الجاليات الليبية في الخارج لتذليل الصعوبات التي تواجههم.