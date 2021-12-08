«الوطني للامتحانات»: إعلان موعد امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية بعد الانتهاء من نظر الطعون

طلاب في سرت يؤدون الامتحانات. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد المركز الوطني للامتحانات، إعلان موعد امتحانات الشهادة الثانوية الدور الثاني والجدول الخاص بها، بعد الانتهاء من النظر في الطعون المحالة للمركز.

وقال المركز في بيان اليوم، ردًّا على الاستفسارات الواردة للمركز بشأن امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية، إن أسئلة امتحانات الدور الثاني ستكون من ضمن أسئلة المراجعة المعتمدة في الدور الأول، وبنفس الضوابط. 90% من الأسئلة من أسئلة المراجعة و10% من خارج الأسئلة ومن المنهج المقرر.

- وزير التعليم: نتيجة الثانوية بعد شهر.. والعام الدراسي الجديد يبدأ 5 ديسمبر

وفي 1 نوفمبر الماضي، قال وزير التربية والتعليم، موسى المقريف، إن العام الدراسي الجديد سيبدأ في 5 ديسمبر الحالي، موضحًا أن الخطة الدراسية للعام تشمل إضافة مادة النشاط التي لم تكن موجودة طيلة سنوات.

وكشف الوزير، في تصريحات لمنصة «حكومتنا» التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أن نتيجة امتحانات مرحلة التعليم الثانوي ستُعلن بعد شهر.