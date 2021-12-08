بوتين: نأمل أن تجرى الانتخابات الليبية في موعدها

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (وكالة تاس)

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في أن تجرى الانتخابات الليبية في موعدها المقرر، وأن تؤدي إلى استقرار الوضع.

جاء ذلك في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الليبية «وال» عن الرئيس الروسي عقب لقاء جمعه برئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس.

وقال بوتين: «لقد تحدثنا بشكل مسهب عن شرق المتوسط، بما في ذلك ليبيا، وإننا ننطلق من حقيقة أن الانتخابات المزمعة هناك ستجرى في الموعد المتفق عليه، وتؤدي لإحلال الاستقرار في البلاد».

وأضاف: «نحن على اتصال حول هذه القضية مع كافة الأطراف المعنية، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي الرئيسية وتركيا، وآمل أن يتسنى إيجاد حلول تناسب الجميع وتفضي لإحلال الاستقرار الدائم»، وفق وكالة أنباء «تاس» الروسية.

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وسبق أن أعلنت موسكو على لسان النائب الأول ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري ألكسيفيتش بوليانسكي، أن «تأجيل العملية الانتخابية الليبية، يمكن أن يهدد بعواقب وخيمة».

وأمام مجلس الأمن في 24 نوفمبر الماضي قال الدبلوماسي الروسي إن بلاده تعتزم مواصلة المشاركة بنشاط في الجهود الدولية لتعزيز تسوية سياسية في ليبيا، سواء من خلال العمل الهادف مع الأطراف الليبية نفسها أو في صيغ متعددة الأطراف.