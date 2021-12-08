«سبها الطبي» يسجل خمس إصابات جديدة بـ«كورونا»

حملة تطعيم ضد «كورونا» في سوق الجمعة، 27 أكتوبر 2021. (مركز مكافحة الأمراض)

أعلن مركز سبها الطبي، تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الثلاثاء.

وقال المركز في بيان اليوم، إن مختبره تسلَّم اليوم 11 عينة لتحليلها، أظهرت سلبية ست عينات، فيما تأكدت إصابة خمس حالات، ولم يسجل المركز أي حالات شفاء أو وفاة بالفيروس أمس الثلاثاء.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 509 إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الساعات الـ24 الماضية، إضافة إلى أربع حالات وفاة و119 حالة حرجة، و1439 حالة شفاء.

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وتسلَّم المركز، أمس الثلاثاء، 3863 عينة للكشف عن «كورونا»؛ إذ تبيّن سلبية 3354 عينة، وإيجابية 509 عينات بنسبة 13% من إجمالي العينات المفحوصة، وفق بيان المركز رقم «581».

وبذلك، يرتفع إجمالي إصابات فيروس «كورونا» منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020، إلى 376 ألفًا و378 حالة بينها 359 ألفًا و733 شفاء، و11 ألفًا و127 نشطة، و5518 وفاة.