إلغاء 8 آلاف بطاقة انتخابية في الزاوية وتوزيع 188 ألفا

مسح البطاقات المسترجعة، في الزاوية, (مكتب الإدارة الانتخابية الزاوية)

أعلن مكتب الإدارة الانتخابية بالزاوية، إلغاء أكثر من ثماني آلاف بطاقة انتخابية، وتوزيع 188 ألف بطاقة، وأنهى أمس عملية مسح البطاقات المسترجعة، من مراكز توزيع البطاقات التي لم يستلمها أصحابها.

وحسب بيان صدر اليوم عن الإدارة الانتخابية بالزاوية، فقد استغرقت عملية مسح البطاقات أربعة أيام عمل، بعد تشكيل فريق يتكون من موظف نظم المعلومات والمدرب الأساسي والمدربين المتعاونين مع المكتب، حيث بدأت مطابقة عدد البطاقات من نماذج التسوية بعدد البطاقات المسترجعة من كل مركز توزيع، على حدة، ثم بدأ العمل على مسح وإلغاء كل البطاقات المسترجعة من مراكز التوزيع من خلال خمسة أجهزة حاسوب، بمسح الرمز الشريطي (QR) من على البطاقة.

وقالت الإدارة، إنه بنهاية هذا العمل، جرى تسليم 212 ألفًا و451 بطاقة، وإلغاء ثماني آلاف و52 بطاقة، فيما كانت البطاقات الصحيحة 204 آلاف و399 بطاقة، وزعت منها 188 ألفًا و199 بطاقة، وسجلت البطاقات الراجعة 15 ألفًا و423 بطاقة، لتسجل نسبة توزيع البطاقات 92.07%.

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وانتهت مساء الأربعاء الماضي، رسميًا، مواعيد تسليم بطاقات الناخبين بكافة الدوائر الانتخابية، بنسبة توزيع بلغت 86%، وفق ما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات.

مسح البطاقات المسترجعة، في الزاوية, (مكتب الإدارة الانتخابية الزاوية)

مسح البطاقات المسترجعة، في الزاوية, (مكتب الإدارة الانتخابية الزاوية)

مسح البطاقات المسترجعة، في الزاوية, (مكتب الإدارة الانتخابية الزاوية)