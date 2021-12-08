إلغاء 8 آلاف بطاقة انتخابية في الزاوية وتوزيع 188 ألفا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 ديسمبر 2021, 05:02 مساء
مسح البطاقات المسترجعة، في الزاوية, (مكتب الإدارة الانتخابية الزاوية)

أعلن مكتب الإدارة الانتخابية بالزاوية، إلغاء أكثر من ثماني آلاف بطاقة انتخابية، وتوزيع 188 ألف بطاقة، وأنهى أمس عملية مسح البطاقات المسترجعة، من مراكز توزيع البطاقات التي لم يستلمها أصحابها.

وحسب بيان صدر اليوم عن الإدارة الانتخابية بالزاوية، فقد استغرقت عملية مسح البطاقات أربعة أيام عمل، بعد تشكيل فريق يتكون من موظف نظم المعلومات والمدرب الأساسي والمدربين المتعاونين مع المكتب، حيث بدأت مطابقة عدد البطاقات من نماذج التسوية بعدد البطاقات المسترجعة من كل مركز توزيع، على حدة، ثم بدأ العمل على مسح وإلغاء كل البطاقات المسترجعة من مراكز التوزيع من خلال خمسة أجهزة حاسوب، بمسح الرمز الشريطي (QR) من على البطاقة.

وقالت الإدارة، إنه بنهاية هذا العمل، جرى تسليم 212 ألفًا و451 بطاقة، وإلغاء ثماني آلاف و52 بطاقة، فيما كانت البطاقات الصحيحة 204 آلاف و399 بطاقة، وزعت منها 188 ألفًا و199 بطاقة، وسجلت البطاقات الراجعة 15 ألفًا و423 بطاقة، لتسجل نسبة توزيع البطاقات 92.07%.

- انتهاء فترة التوزيع.. 2.46 مليون مواطن تسلموا البطاقة الانتخابية

وانتهت مساء الأربعاء الماضي، رسميًا، مواعيد تسليم بطاقات الناخبين بكافة الدوائر الانتخابية، بنسبة توزيع بلغت 86%، وفق ما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات.

مسح البطاقات المسترجعة، في الزاوية, (مكتب الإدارة الانتخابية الزاوية)
مسح البطاقات المسترجعة، في الزاوية, (مكتب الإدارة الانتخابية الزاوية)
مسح البطاقات المسترجعة، في الزاوية, (مكتب الإدارة الانتخابية الزاوية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«بوابة الوسط» تستعرض إحصاءات الدوري الليبي بعد الأسبوع الثالث.. 52 هدفا.. وصدارة...
رياضة محلية
عين على الانتخابات | لقاء خاص مع المرشح للانتخابات الرئاسية فضيل الأمين
فيديو
ترقب لمعجزة برشلونة على أرض ميونيخ.. و8 مواجهات قاصمة في دوري الأبطال بتوقيت ...
رياضة عالمية
ماذا يقول محمود شمام عن عودة الدبيبة وبوسهمين وسيف القذافي إلى سباق الانتخابات ...
فيديو
كاركاتير حليم - انتخابات حسب المقاس
كاريكاتير
تعليق عمل سائق قطار توقف لشراء اللبن
منوعات
الشرع: غياب منتخب ليبيا عن كأس العرب صدمة لا يلتفت إليها القائمون على أمر الكرة
رياضة محلية
تعرف على مجموعات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بالمنطقة الغربية
رياضة محلية
نتائج مباريات الثلاثاء في الأسبوع الثالث للدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
المدرب أربيش خارج حسابات «السويحلي»
رياضة محلية
افتتاح أول طريق بري بين السعودية وسلطنة عمان عبر «الربع الخالي»
اقتصاد
انتهت عبر «WTV».. مباراة «التحدي 1 - 0 خليج سرت» في الدوري الليبي
رياضة محلية
فاوتشي: «أوميكرون» أقل شدة من «دلتا» والمؤشرات الأولية تدل على أنه ليس أسوأ
دولى
عبر «WTV» النصر يفوز على التعاون «3-2» في مباراة مثيرة بالدوري الليبي (تسجيل)
رياضة محلية
منظمة الصحة العالمية: التلقيح الإجباري ضد «كوفيد-19» يجب أن يبقى حلا أخيرا
دولى
تركيا تدعو إلى إعلان خارطة طريق محددة للانتخابات في ليبيا إذا تأجل تنظيمها
ليبيا
«هذا المساء»: ضبابية العملية الانتخابية الليبية بين محمود شمام وأحمد قذاف الدم
فيديو
لقاء خاص مع رئيس حزب «نداء القرضابية» علي زيدان
فيديو
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مدينة فرنسية تقتسم كنزا مع مكتشفه