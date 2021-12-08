اللافي يبحث مع النويري وأعضاء بـ«النواب» مستجدات العملية السياسية والانتخابات

رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، خلال اجتماع مع رئيس مجلس النواب المكلف، فوزي النويري، وعدد من أعضاء المجلس، 8 ديسمبر 2021. (المجلس الرئاسي)

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، خلال الاجتماع الذي عقده ظهر اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس النواب المكلف، فوزي النويري، وعدد من أعضاء المجلس، آخر المستجدات المتعلقة بالعملية السياسية، ومشروع الانتخابات، وطرق دعمها وتذليل الصعوبات التي تواجهها.

وحسب المجلس الرئاسي، في بيان، فقد «جرى خلال الاجتماع الذي عُقِد في طرابلس، التأكيد على استمرار التنسيق والتشاور فيما بينهم، لضمان التزام كافة الأطراف بإجراء الانتخابات ونجاحها».

وفي وقت سابق اليوم، أصدر مجلس النواب قرارًا رسميًا بتشكيل لجنة التواصل مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للوقوف على الصعوبات والعراقيل التي تواجه العملية الانتخابية، على أن تنتهي أعمالها بتقديم تقريرها النهائي إلى مكتب رئاسة مجلس النواب في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار.

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وحسب القرار الذي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه، فإن اللجنة الموقتة «تتشكل من الهادي علي الصغير، وزائد هدية عطية أبوبكر، وعز الدين عبدالسلام قویرب، ومحمد علي امدور، وطلال عبدالله موسى الميهوب».

وحسب نص القرار، تتولى اللجنة مهام متابعة العملية الانتخابية مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء لمواجهة الصعوبات والعراقيل التي تصادف هذه العملية.

رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، خلال اجتماع مع رئيس مجلس النواب المكلف، فوزي النويري، وعدد من أعضاء المجلس، 8 ديسمبر 2021. (المجلس الرئاسي)