مركز عزل سرت يتسلم 14 ألف كمامة من منظمة الصحة العالمية

كمامات واقية مقدمة من منظمة الصحة العالمية لمركز عزل سرت, (بوابة الوسط)

تسلَّم مركز العزل سرت، اليوم، 14 ألف كمامة من منظمة الصحة العالمية، وهي المرة الأولى التي يتلقى فيها المركز دعماً صحياً دولياً.

وتمثل الدعم في شحنة كبيرة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة فيروس كورونا، تشمل 14 ألف كمامة، تسلمها من خلال منسق المنظمة بالمنطقة الوسطى الدكتور سيف الغزالي.

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فيما قدَّم رئيس مركز العزل سرت، شكره على الدعم المقدم من المنظمة، ولكل من بذل جهدًا من أجل تحسين الخدمات الصحية بمركز العزل، وكل المرافق الصحية في سرت.

كمامات واقية مقدمة من منظمة الصحة العالمية لمركز عزل سرت, (بوابة الوسط)