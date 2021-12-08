ضبط أحد المتهمين بقتل فتاة في غوط الشعال

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 ديسمبر 2021, 03:27 مساء
أحد المتهمين في قتل فتاة عقب القبض عليه في غوط الشعال بالعاصمة طرابلس، 8 ديسمبر 2021. (مديرية أمن طرابلس)

أعلنت مديرية أمن طرابلس، القبض على أحد المتهمين في قتل فتاة بمسدس في غوط الشعال بالعاصمة طرابلس، وهي الجريمة التي وقعت العام الماضي.

وأوضحت المديرية في بيان، أن رجال التحري بمركز شرطة غوط الشعال تمكَّنوا من إلقاء القبض على (م. ب. م) والمتهم في قتل (أ.أ)، بناء على أمر قبض صادر من وكيل النيابة بمكتب المحامي العام طرابلس في مايو الماضي.

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وأشار البيان إلى «إعداد خطة أمنية مصغرة في المركز لتنفيذ هذه المهمة، وإعداد فرق بحث ورصد وتحرٍ، رصد  من خلالها مكان المطلوب وإلقاء القبض عليه»، لافتًا إلى «إحالته الي جهاز الردع ومكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة».

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