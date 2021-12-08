بالصور: انتخاب فتحي الأمين رئيسا لاتحاد غرف تجارة وصناعة ليبيا

من انتخابات الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، 8 ديسمبر 2021. (بوابة الوسط)

أعلن الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، الأربعاء، انتخاب فتحي الأمين لرئاسة مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في الانتخابات التي أُجريت تحت إشراف وزير الاقتصاد والتجارة، بمقر الاتحاد بالعاصمة طرابلس.

وحسب بيان صادر عن الاتحاد العام للغرف، شهدت نتائج العملية الانتخابية حصول الأمين على غالبية الأصوات بعدد 26 صوتًا في حين حصل محمد الرعيض وعلي مسلم على صوتين لكل منهما، وفرج أبودربيل على أربعة أصوات.

يشار إلى أن الانتخابات أُجريت تحت إشراف وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، بحضور وكيل الوزارة للشؤون التجارية وأعضاء الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة الزراعة. ومن المقرّر تسمية رئيس مجلس إدارة الاتحاد بموجب قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء بناءً على كتاب من وزير الاقتصاد والتجارة.

وأكد الحويج إجراء الانتخابات «ضمن عملية انتخاب ديمقراطية تسهم في تطوير ورفع مستوى أداء الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني».

من انتخابات الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، 8 ديسمبر 2021. (بوابة الوسط)