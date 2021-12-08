اتفاق ليبي - إيطالي بشأن الطريق الساحلي مصراتة - رأس اجدير

مقر السفارة الإيطالية في العاصمة طرابلس. (أرشيفية: حساب السفارة على موقع تويتر)

أعلنت السفارة الإيطالية في ليبيا، اليوم الأربعاء، اتفاق اللجنة الإيطالية - الليبية المشتركة على إرسال دعوات للشركات المؤهلة مسبقًا للمشاركة في مناقصة «القاطع 4» من مشروع الطريق الساحلي الممتد من مدينة مصراتة إلى معبر رأس اجدير.

وأوضحت السفارة الإيطالية في تغريدة عبر حسابها بموقع «تويتر» أن اللجنة أكدت التزامها بالتوصل إلى اتفاق مع ائتلاف الشركات المعنية بـ«القاطع 1» الممتد من معبر امساعد إلى مدينة المرج لإطلاق الأعمال «في أسرع وقت ممكن».

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واعتبرت أن ما وصفته بـ«التقدم الكبير المحرز اليوم» يؤكد «العزم الإيطالي والليبي على تنفيذ أعمال البنية التحتية، ذات الأهمية الاستراتيجية لكلا البلدين»، المنصوص عليها في معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون.

وتنفذ إيطاليا المشروع ضمن «التعويضات» التي نصت عليها معاهدة الصداقة والشراكة الإيطالية - الليبية الموقعة بين البلدين العام 2008.

وأكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويغي دي مايو، في مايو الماضي، أن الشركات الإيطالية «توشك على استئناف أعمال تشييد أكبر طريق سريع في ليبيا، يمتد من الحدود التونسية إلى الحدود المصرية، مرورًا بمطار طرابلس الدولي، وهناك فرص للشركات الإيطالية في جميع القطاعات»، وفق ما نقلت عنه وكالة «آكي» الإيطالية.