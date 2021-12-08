أعضاء بملتقى الحوار السياسي يطالبون غوتيريس بالتدخل لإنقاذ خارطة الطريق

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وإحدى جلسات ملتقى الحوار الوطني. (أرشيفية: بوابة الوسط)

طالب أعضاء بملتقى الحوار السياسي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس «بضرورة التدخل لتصحيح مسار العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة ممثلة في بعثتها إلى ليبيا»، مرجعين هذا التدخل في العملية السياسية إلى أنها « أوشكت على الانهيار» و«لضمان إنفاذ خارطة طريق المرحلة التمهيدية للحل الشامل».

ودعا الخطاب، الموجَّه إلى غوتيريس من قبل 17 عضوًا بالملتقى، إلى «الإسراع في تغيير طاقم البعثة لما يتوارد بشأن انتفاء مبدأ تعارض المصلحة وارتباط بعض أفراد البعثة بأطراف الصراع بشكل مباشر»، كما طالبوا «بالكشف عن الملحق رقم 13 من تقرير لجنة العقوبات».

وطالبت رسالة الأعضاء بالملتقى لغوتيريس، التي اطلعت عليها «بوابة الوسط» بـ«استئناف المسار السياسي بعد إعادة هيكلته للوقوف على المسؤوليات المناطة به تجاه ما يعيق تنفيذ خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية ولاقتراح المعالجات المناسبة لما يعترض تطبيقها والتي تهدد بانهيار العملية السياسية والمسار بأكمله».

تجاوز الحكومة وتقاعس الرئاسي مع خارطة الطريق

واعتبرت الرسالة أن «هناك تجاوز خارطة الطريق التي أقرها الملتقى وقرار مجلس الأمن 2570 لسنة 2021 فيما يتعلق بمهام حكومة الوحدة الوطنية ورئيس الحكومة كجهة راعية ومحايدة وضامنة للعملية الانتخابية وتجاوز التعهدات الضامنة لحياد هذه السلطة من قبل رئيس الحكومة».

وأشار الأعضاء إلى ما وصفوه بـ«تقاعس المجلس الرئاسي في أداء مهامه حسب خارطة الطريق والتي أبرزها رعاية عملية المصالحة الوطنية والتي كان يجب على الأقل في المرحلة التمهيدية أن تجمع أطراف الصراع في ليبيا حول ميثاق وطني للقبول بنتائج العملية الانتخابية».

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واتهمت الرسالة «المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة (المبعوث السابق يان كوبيش) بتجاهل دعوات عدة لانعقاد الملتقى من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي عملاً بما نصت عليه خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل»، منوهة بـ«عدم ضلوع الأمم المتحدة بدورها في الوساطة وتيسير جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي الدورية لمتابعة تنفيذ خارطة طريق».

ونوه الأعضاء الـ17 بالملتقى بـ«التشكك في مساعي سير العملية السياسية وتضاربها مع خارطة الطريق وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة». متحدثين عن «محاولات اثنية لعرقلة الانتخابات وإفسادها وتخوفاً من المساعي المتطلعة لخطفها وهدم أساسها».

ورحبت الرسالة من جهة أخرى، بتعيين وليامز مستشارة للأمين العام للأمم المتحدة. وفيما يلي أسماء أعضاء ملتقى الحوار السياسي الموقعين على الرسالة:

1 - ابتسام العرفي

2 - أبوبكر مصباح

3 - أحمد الشركسي

4 - آمال بوقعيقيص

5 - رمضان السنوسي

6 - الزهراء لنقي

7 - سلوى الدغيلي

8 - السيدة اليعقوبي

9 - عبدالعزيز دغمان

10 - عبدالله عثمان

11 - العجيلي الحسناوي

12 - عزة الصيد

13 - محمد أبوعجيلة

14 - مصباح دومة

15 - هاجر القايد

16 - وافية سيف النصر

17 - يوسف الفرجاني