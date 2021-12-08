انسحاب المرتزقة وفتح السفارة في مشاورات المنقوش مع وفد الخارجية الروسية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 ديسمبر 2021, 12:37 مساء
المنقوش خلال لقائها في طرابلس مع وفد من الخارجية الروسية، 8 ديسمبر 2021. (الخارجية الليبية)

ناقشت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، الأربعاء، مع وفد من وزارة الخارجية الروسية ملفي «انسحاب المرتزقة» من ليبيا و«استئناف عمل السفارة الروسية من طرابلس والقنصلية في بنغازي».

وقال بيان صادر عن الخارجية الليبية إن اللقاء، الذي عُقد في العاصمة طرابلس، تطرق إلى «خروج المرتزقة» حيث أعرب الطرفان عن «دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في هذا الصدد»، وكذلك «دعمهما للخطوات المتخذة بما فيها الاجتماع الذي ستعقده اللجنة بموسكو اليوم».

- لجنة «5+5» تناقش في موسكو غدا انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا
لجنة «5+5» تناقش في موسكو غدا انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا

وأشار إلى أن الوفد الروسي أعرب عن «دعم بلاده الكامل لحكومة الوحدة الوطنية، وجهودها المبذولة من أجل تحقيق الاستقرار في ربوع ليبيا كافة، ورغبة بلاده كذلك في تطوير وتعزيز التعاون في المجالات كافة، وبما يخدم مصلحة البلدين الصديقين».

وقال القائم بأعمال السفارة الروسية لدى ليبيا، جامشيد بولتايف، أمس الثلاثاء، إن عسكريين من «5+5» سيناقشون، الأربعاء، في موسكو انسحاب القوات الأجنبية من البلاد، مشيرًا إلى أنه سيُجرى استقبالهم في وزارة الخارجية. ويأتي اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة مع المسؤولين الروس بعد يومين من اجتماعهم مع المسؤولين الأتراك في أنقرة، وقبلها مع ممثلين عن دول جوار ليبيا والاتحاد الأفريقي في القاهرة وتونس.

المنقوش خلال لقائها في طرابلس مع وفد من الخارجية الروسية، 8 ديسمبر 2021. (الخارجية الليبية)
المنقوش خلال لقائها في طرابلس مع وفد من الخارجية الروسية، 8 ديسمبر 2021. (الخارجية الليبية)
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