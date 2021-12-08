«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل الغربي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 ديسمبر 2021, 12:22 مساء

حذَّر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية غربية نشطة على الساحل الغربي، وشمالية غربية إلى قبلية نشطة إلى قوية على الساحل الشرقي تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة مع ارتفاع للموج يصل هذا اليوم إلى ما بين 3 و4.5 متر على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق. 

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد.
- رياح جنوبية غربية تتحول يوم الغد غربية إلى شمالية غربية سرعتها بين 10 و25 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.75 متر. 
- البحر مضطرب إلى قليل الاضطراب ويكون خفيف الموج على زوارة. 
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و20 درجة مئوية. 
- الرؤية جيدة وتكون متوسطة؛ بسبب اضطراب البحر.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة صباح هذا اليوم.
- رياح غربية إلى شمالية غربية تتحول إلى جنوبية غربية ثم قبلية سرعتها بين 10 و30 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و4.50 متر.                   
- البحر شديد الاضطراب إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و21 درجة مئوية.
- الرؤية ضعيفة إلى متوسطة؛ بسبب اضطراب البحر وارتفاع الموج.

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