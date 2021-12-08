«الأرصاد»: طقس مائل للاستقرار في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 ديسمبر 2021, 10:40 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، الأربعاء، حدوث انقشاع تدريجي للسحب الممطرة على مناطق الشمال الشرقي، وميل الطقس للاستقرار مع انخفاض ملحوظ لدرجات الحرارة أثناء الليل والصباح الباكر على معظم مناطق ليبيا.

رأس أجدير حتى سرت سهل الجفارة- جبل نفوسة:
حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء الغد على بعض مناطق الساحل. 
الرياح: جنوبية غربية وتتحوّل إلى شمالية غربية الغد معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 16 و20 درجة مئوية، ولا تتجاوز 14 درجة على المرتفعات الجبلية.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مرادة:
حالة السماء: انقشاع تدريجي للسحب الممطرة ظهر اليوم مع احتمال ظهور ضباب على الجبل الأخضر أثناء الليل والصباح الباكر. 
الرياح: شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.  
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17 و21 درجة مئوية، ولا تتجاوز 15 درجة على المرتفعات الجبلية.

الجفرة- سبها- غات- غدامس-الحمادة:
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب. 
الرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 16 و21 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو:
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب. 
الرياح:  شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية. 

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