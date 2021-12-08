«الكهرباء»: إزالة توصيلات غير شرعية في تاجوراء وزليتن

فني كهرباء يشارك في حملة إزالة الكهرباء في تاجوراء، 8 ديسمبر 2021. (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تواصل حملات إزالة التوصيلات غير الشرعية وجباية الديون في منطقتي تاجوراء وزليتن.

وقالت الشركة في بيانين منفصلين، أمس الثلاثاء، إن الحملة تواصلت بدائرة خدمات المستهلكين وسط زليتن التابعة لإدارة خدمات المستهلكين زليتن مستهدفة أصحاب المحال التجارية والصناعية.

- «الكهرباء» تواصل حملات إزالة التوصيلات غير الشرعية

- فريق عمل للحد من توصيلات الكهرباء غير الشرعية بالجفارة

- شركة الكهرباء توجه نداء إلى أصحاب التوصيلات غير الشرعية

وأشارت إلى أن الحملة تواصلت كذلك في منطقة تاجوراء لليوم الثالث على التوالي مستهدفة أصحاب المحال التجارية والصناعية والخدمية.

ودعت شركة الكهرباء في أبريل الماضي، أصحاب التوصيلات غير الشرعية إلى سرعة التوجه إلى مكاتب وأقسام الجباية لتسوية أوضاع توصيلاتهم، وحذرت من «اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال كل مَن يخالف ذلك».

فني كهرباء يشارك في حملة إزالة الكهرباء في تاجوراء، 8 ديسمبر 2021. (شركة الكهرباء)

فني كهرباء يشارك في حملة إزالة الكهرباء في تاجوراء، 8 ديسمبر 2021. (شركة الكهرباء)