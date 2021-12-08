إصدار أول شهادة إلكترونية للحالة الجنائية بالجبل الغربي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 ديسمبر 2021, 12:40 صباحا
جانب من إصدار شهادة إلكترونية للحالة الجنائية بالجبل الغربي (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، إصدار أول شهادة إلكترونية للحالة الجنائية بالجبل الغربي، وذلك في إطار التعاون المشترك بين جهاز المباحث الجنائية ومركز المعلومات والتوثيق، وتنفيذًا لمشروع إصدار الحالة الجنائية إلكترونيًّا.

وأفاد منشور لوزارة الداخلية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن هذا الإصدار يأتي تنفيذًا لقرار وزير الداخلية رقم 1730 لسنة 2021م.

- «الداخلية» تعلن عن تطبيق على الهواتف يتيح استخراج شهادة الحالة الجنائية

وأضاف أن فريقًا من المهندسين والفنيين التابعين لمركز المعلومات يتولى ربط هذه الفروع بالمنظومة الرئيسية تباعًا، حتى تصبح خدمة إصدار شهادات الحالة الجنائية الإلكترونية متاحة لكل المواطنين في ليبيا بالكامل.

حضر إطلاق الخدمة مدير عام مركز المعلومات والتوثيق العقيد البهلول شنانة، وعميد بلدية غريان، ورئيس وأعضاء فرع جهاز المباحث الجنائية الجبل الغربي، ومجموعة من الفنيين عن شركة «المدار الجديد».

جانب من إصدار شهادة إلكترونية للحالة الجنائية بالجبل الغربي (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر «WTV».. مباراة «التحدي 1 - 0 خليج سرت» في الدوري الليبي
رياضة محلية
فاوتشي: «أوميكرون» أقل شدة من «دلتا» والمؤشرات الأولية تدل على أنه ليس أسوأ
دولى
عبر «WTV» النصر يفوز على التعاون «3-2» في مباراة مثيرة بالدوري الليبي (تسجيل)
رياضة محلية
منظمة الصحة العالمية: التلقيح الإجباري ضد «كوفيد-19» يجب أن يبقى حلا أخيرا
دولى
تركيا تدعو إلى إعلان خارطة طريق محددة للانتخابات في ليبيا إذا تأجل تنظيمها
ليبيا
«هذا المساء»: ضبابية العملية الانتخابية الليبية بين محمود شمام وأحمد قذاف الدم
فيديو
لقاء خاص مع رئيس حزب «نداء القرضابية» علي زيدان
فيديو
لقاء خاص مع رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان
فيديو
موقع أميركي يرشح ليبيا للتحول إلى قوة عالمية في الطاقة
ليبيا
من بين 4 سيناريوهات: تسليم سلس للسلطة بعد 24 ديسمبر أو نزاع قد يعيد الحرب ...
ليبيا
معهد دولي: الانتخابات لن تنهي الانقسام في ليبيا و«المنافسة صفرية» على السلطة
ليبيا
«العفو الدولية» تدعو إلى إقصاء المشتبه في ارتكابهم جرائم من انتخابات الرئاسة ...
ليبيا
«واشنطن بوست»: الليبيون يخشون من تمزق البلاد مرة أخرى بسبب الانتخابات
ليبيا
جريدة «الوسط»: القضاء في قلب «عاصفة» الطعون
ليبيا
النيجر: شروط إجراء الانتخابات في ليبيا لم تتحقق بعد
ليبيا
غوتيريس: نريد أن تكون الانتخابات في ليبيا جزءا من الحل وليس من المشكلة
ليبيا
«فورين بوليسي»: روسيا منعت تعيين دبلوماسي بريطاني مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا
ليبيا
تقرير أممي يحذر من استمرار وجود مرتزقة في ليبيا.. ويؤكد تراجع انتهاكات حظر ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مدينة فرنسية تقتسم كنزا مع مكتشفه