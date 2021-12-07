211 مرشحا للانتخابات البرلمانية بالدائرة الخامسة «سرت الجفرة السدرة»

أحد المرشحين يقدم أوراق الترشح للانتخابات البرلمانية في الدائرة الخامسة. (الإنترنت)

أعلن رئيس قسم المرشحين بالدائرة الخامسة الانتخابية (سرت الجفرة السدرة)، سالم البوسيفي، إن 211 مواطنًا قدموا أوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب القادم عن الدوائر الفرعية التابعة للدائرة.

وقال البوسيفي لـ«بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، إن من بين المتقدمين لانتخابات مجلس النواب القادم 121 مرشحًا و27 مرشحة بالدائرة الفرعية سرت، و37 مرشحًا و14 مرشحة بالدائرة الفرعية الجفرة، و12 مرشحًا بالدائرة الفرعية السدرة.

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ويبلغ عدد مقاعد الدائرة الانتخابية الخامسة (سرت الجفرة السدرة) تسعة مقاعد فقط، منها أربعة مقاعد للدائرة الفرعية سرت بينها مقعد مخصص للمرأة.

أحد المرشحين يقدم أوراق الترشح للانتخابات البرلمانية في الدائرة الخامسة. (الإنترنت)

أحد المرشحين يقدم أوراق الترشح للانتخابات البرلمانية في الدائرة الخامسة. (الإنترنت)