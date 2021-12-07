ألمانيا تعرض تقديم الدعم الفني للمصرف المركزي

محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، التقى سفير ألمانيا لدى ليبيا مخائيل أونماخت في تونس أمس الإثنين. (صفحة المصرف على فيسبوك)

عرض سفير ألمانيا لدى ليبيا، مخائيل أونماخت، استعداد بلاده تقديم الدعم الفني للمصرف المركزي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع السفير أونماخت، بالعاصمة التونسية، الإثنين، وفق منشور عبر صفحة «المركزي» على «فيسبوك».

وأفاد البيان بأن السفير رحب بخطوات توحيد المصرف المركزي، ووصفها بـ«الخطوات الجادة».

- الكبير والحبري يتفقان على إطلاق عملية توحيد المصرف المركزي

وأمس الإثنين، اتفق محافظ المصرف الصديق الكبير، ونائبه علي الحبري «على إطلاق عملية توحيد المصرف المركزي بشكل فعلي»، مؤكدين «التزامهما بمواصلة التقدم لتحقيق الأهداف المرجوة من توحيد المصرف».

واجتمع الكبير والحبري، الإثنين، للاتفاق على خطة مفصلة لإطلاق عملية توحيد المصرف المركزي، في خطوة وصفها المصرف المركزي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بـ«الأهم لتوحيد مصرف ليبيا المركزي».