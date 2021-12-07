إعدام 3 أطنان متفجرات جنوب مدينة الجميل

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 ديسمبر 2021, 07:49 مساء
مفرزة من إدارة الهندسة العسكرية أعدمت متفجرات في الجميل (إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي على موقع فيسبوك)

أعلنت إدارة الهندسة العسكرية، التابعة لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، إعدام ثلاثة أطنان من المتفجرات ومخلفات الحرب، بمنطقة العقربية جنوب مدينة الجميل.

جاء ذلك في منشور لصفحة إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي على موقع «فيسبوك»، وذلك «في إطار حرصها على أمن المواطن وسلامته وسلامة الممتلكات العامة والخاصة».

- 53 منطقة يشتبه في تلوثها بالألغام والمخلفات الحربية
- «يونيسف»: مخلفات الحرب تهدد أرواح أكثر من نصف مليون شخص في ليبيا

وفي مارس الماضي، قالت منظمة «يونيسف» إن التقديرات تشير إلى وجود أكثر من نصف مليون شخص معرضين للخطر في ليبيا بسبب مخلفات الحرب، بينهم 63 ألف نازح و123 ألف عائد للمناطق التي نزحوا منها، و145 ألف مواطن مقيم و175 ألف مهاجر.

بينما في يوليو الماضي كشفت حكومة الوحدة الوطنية، أن نحو 35 منطقة يشتبه أنها ملوثة بالألغام والمخلفات الحربية، سيجري استهدافها بعمليات مسح ميداني من قبل المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام، بالشراكة مع الجهات الوطنية والدولية، بحسب ما نشرته الحكومة، عبر صفحتها على «فيسبوك».

مفرزة من إدارة الهندسة العسكرية أعدمت متفجرات في الجميل (إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي على موقع فيسبوك)
مفرزة من إدارة الهندسة العسكرية أعدمت متفجرات في الجميل (إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي على موقع فيسبوك)
مفرزة من إدارة الهندسة العسكرية أعدمت متفجرات في الجميل (إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي على موقع فيسبوك)
مفرزة من إدارة الهندسة العسكرية أعدمت متفجرات في الجميل (إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي على موقع فيسبوك)
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