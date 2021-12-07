إيطاليا تطالب الأطراف الليبية والشركاء الدوليين بالتعاون مع وليامز

الدبلوماسية الأميركية ستيفاني وليامز (أرشيفية: الإنترنت)

رحبت وزارة الخارجية الإيطالية، اليوم الثلاثاء، بتعيين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الدبلوماسية الأميركية ستيفاني وليامز مستشارة خاصة له معنية بالشأن الليبي، منوهة بـ«الدور الأممي الرئيسي في دعم العملية السياسية الجارية حاليًا التي يقودها الليبيون».

ورأت الخارجية الإيطالية، في مذكرة، أنه «في هذه المرحلة الحاسمة، ستستفيد كل من ليبيا والمجتمع الدولي بلا شك من رؤية ستيفاني وليامز وتجربتها والنتائج التي حققتها بالفعل في الماضي»، وفق ما أوردت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء.

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واعتبرت روما أن «بوسع بعثة الأمم المتحدة أن تقدم مساهمة حاسمة في مرافقة البلاد نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة ومتزامنة، كما هو مبين في قراري مجلس الأمن للأمم المتحدة رقمي 2570 و2571، وفي خارطة طريق تونس، وكذلك من خلال الاستفادة من الأدوات التي توفرها عملية برلين بدعم مسارات الحوار الشاملة السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية».

وأضافت المذكرة: «سيؤدي تعيين ستيفاني وليامز إلى تعزيز قدرة بعثة الأمم المتحدة على تقديم مساعدة فعالة للمؤسسات الليبية على الأرض، لضمان تمكن الشعب الليبي من اختيار ممثليه دون عوائق».

وتوجهت إيطاليا بدعوة «جميع الأطراف الليبية إلى التعاون الكامل وبحسن نية مع المستشارة الخاصة الجديدة للأمم المتحدة». كما حثت «جميع الشركاء الدوليين، بما في ذلك أعضاء مجلس الأمن وعملية برلين، إلى تقديم دعمهم الكامل إلى وليامز».

وكان الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة أعلن، الإثنين، أن «وليامز ستقود جهود المساعي الحميدة والوساطة والانخراط مع أصحاب المصلحة الليبيين الإقليميين والدوليين لمتابعة تنفيذ مسارات الحوار الليبي الثلاثة (السياسية والأمنية والاقتصادية) ودعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد».