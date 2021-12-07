تخريب متعمد لمحطة كهرباء في بني وليد

آثار الاعتداء والتخريب المتعمد لمحطة كهرباء جهد 66 في بني وليد. (الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء بمدينة بني وليد، اليوم الثلاثاء، تعرض محطة كهرباء جهد 66، في بني وليد للاعتداء والتخريب المتعمد من قبل بعض المواطنين الخارجين عن القانون.

وقال مصدر بالشركة لـ«بوابة الوسط»، إن هذا التخريب أدى إلى زيادة طرح الأحمال وانقطاع الكهرباء في المدينة، لأن المحطة رقم (66) تغذي عدة أحياء ومناطق في المدينة من بينها طريق المطار.

ودعت الشركة كافة الجهات المعنية وذات العلاقة بحماية محتويات الشركة العامة للكهرباء من الاعتداءات والعبث والتخريب؛ للحفاظ على استقرار الشبكة العامة للكهرباء.

آثار الاعتداء والتخريب المتعمد لمحطة كهرباء جهد 66 في بني وليد. (الإنترنت)

آثار الاعتداء والتخريب المتعمد لمحطة كهرباء جهد 66 في بني وليد. (الإنترنت)