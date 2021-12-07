وفاة رئيس وزراء ليبيا الأسبق مصطفى بن حليم

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 ديسمبر 2021, 06:52 مساء
رئيس وزراء ليبيا الأسبق خلال العهد الملكي، المهندس مصطفى بن حليم. (الإنترنت)

تُوفي رئيس وزراء ليبيا الأسبق خلال العهد الملكي، المهندس مصطفى بن حليم، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 100 عام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

والمهندس مصطفى بن حليم، من مواليد 29 يناير 1921، وينحدر من عائلة امتهنت التجارة منذ قرون وكان والده تاجرًا بمدينة درنة شرق ليبيا. وتولى رئاسة الحكومة الليبية خلال الفترة من 1954 إلى1957.  

مطلع العام 1950 عيَّنه الأمير إدريس السنوسي، وزيرًا للأشغال العامة والمواصلات في حكومة برقة، في وزارة محمد الساقزلي، وفي 12 أبريل 1954 كلَّفه الملك إدريس بتشكيل الحكومة الليبية، واستمر في منصبه حتى استقال في 26 مايو 1957.

وبالإضافة إلى رئاسة الوزراء، تقلد بن حليم وزارة المواصلات إلى تاريخ ديسمبر 1954 ثم تقلد  وزارة الشؤون الخارجية. وبعد استقالته عيَّنه الملك مستشارًا خاصًا له بمرتب رئيس وزراء، ثم أُرسل إلى باريس ليتولى مهمة سفير ليبيا لدى فرنسا خلال الفترة من 1958 إلى1960 ليكون أول سفير ليبي بباريس.

بعد ذلك، ابتعد بن حليم عن النشاط السياسي واهتم بالأعمال الحرة، لكن في ربيع 1964 استدعاه الملك إدريس ليطلب منه مساعدته في إصلاح هياكل الدولة الليبية، إلا أن فشل هذه الإصلاحات دفعه إلى الابتعاد عن السياسة من جديد.

وتصادف وقوع انقلاب 1 سبتمبر 1969 وجوده وعائلته بأوربا فلم يعد إلى ليبيا إلا بعد سقوط نظام القذافي العام 2011، وزار مدينة بنغازي حيث أقام المجلس الوطني الانتقالي للثورة فبراير استقبالًا رسميًّا له كرئيس حكومة سابق.

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