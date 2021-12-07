المشري يبحث مع سفير بلجيكا تطورات المشهد الليبي وملف الانتخابات

لقاء المشري مع سفيرَ بلجيكا كريستوف دو باسومبيير، 7 ديسمبر 2021. (المجلس الأعلى للدولة)

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الثلاثاء، مع سفير بلجيكا في ليبيا كريستوف دو باسومبيير، تطورات المشهد الليبي وملف الانتخابات.

وتطرق اللقاء الذي عُقِد في مقر المجلس الأعلى للدولة بطرابلس، إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تطويرها، وفق بيان للمجلس اليوم.

وأكد المشري خلال اللقاء ضرورة إجراء الانتخابات «على أسس دستورية وقانونية؛ لضمان عملية انتخابية نزيهة ومشاركة واسعة من قبل المواطنين، ولبناء مسار ديمقراطي وحق دستوري تحفظ فيه حقوق المواطنين وحريتهم».

المشري: الانتخابات لن تصل إلى محطتها الأخيرة وهي التسليم والقبول

والأربعاء الفائت، قال المشري، خلال لقاء مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، إن المجلس الأعلى للدولة، «يعتقد أن الانتخابات (المقرر عقدها في 24 ديسمبر الجاري) لن تصل إلى محطتها الأخيرة وهي التسليم والقبول».

وأضاف المشري للمبعوث الأممي، إن «العملية الانتخابية الحالية تفتقد لأي أسس للنجاح، سواء تتعلق بالناحية القانونية أو النواحي الإجرائية»، وفق البيان.

لقاء المشري مع سفيرَ بلجيكا كريستوف دو باسومبيير، 7 ديسمبر 2021. (المجلس الأعلى للدولة)

لقاء المشري مع سفيرَ بلجيكا كريستوف دو باسومبيير، 7 ديسمبر 2021. (المجلس الأعلى للدولة)