النويري يؤكد لصنع الله ضرورة إبعاد المؤسسة الوطنية للنفط عن أي «تجاذبات»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 ديسمبر 2021, 05:51 مساء
النويري مع صنع الله, 7 ديسمبر 2021. (المؤسسة الوطنية للنفط)

أكد رئيس مجلس النواب فوزي النويري، ضرورة «إبعاد المؤسسة الوطنية للنفط عن أي تجاذبات قد تتسبب في عرقلتها»، عن أداء مهمتها الرئيسية المتمثلة في دعم الاقتصاد الوطني الذي يعتمد كليًا على النفط والذي قد يتأثر نتيجة لهذه «المنغصات».

جاء ذلك خلال لقاء النويري، مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، وفق بيان للمؤسسة اليوم.

وناقش اللقاء الذي عُقِد في مقر المؤسسة بطرابلس، التباحث حول ما يمر به قطاع النفط والغاز من «معوقات وصعوبات»، وما تواجهه المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها من «تحديات كبيرة وضغوطات مختلفة»، أبرزها شح الميزانيات المالية التي تحتاجها لضمان استمرار العملية الإنتاجية ودعم خزينة الدولة الليبية.

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وأوضح النويري، أنه سيقدم كل الدعم للمؤسسة الوطنية للنفط، كما حث على ضرورة أن تدعم كل الجهات المعنية بالدولة الليبية، المؤسسة «لصالح الشعب الليبي كونها مصدر قوته ودخله».

من جانبه ثمَّن صنع الله جهود النويري، في دعم المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها، مؤكدًا أنها لن تتوانى عن القيام بواجبها ومسؤولياتها مهما كانت الصعوبات والتحديات.

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