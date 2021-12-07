مجلس النواب يشكل لجنة للتواصل مع مفوضية الانتخابات

جلسة مجلس النواب الثلاثاء 7 ديسمبر 2021. (الإنترنت)

قال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن المجلس شكَّل لجنة للتواصل مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للوقوف على الصعوبات والعراقيل التي تواجه العملية الانتخابية، على أن تُقدِّم اللجنة تقريرها إلى المجلس قبل الجلسة المُقبلة.

وعقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في مدينة طبرق جلسة رسمية برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس أحميد حومة، ناقش خلالها النواب الحاضرون تطورات العملية الانتخابية والعراقيل التي تواجهها.

وأضاف بليحق في تصريح نشره عبر صفحته على «فيسبوك» أن لجنة التواصل مع مفوضية الانتخابات تضم عضوًا عن اللجنة التشريعية والدستورية، وعضوًا عن لجنة الداخلية، وعضوًا عن لجنة الدفاع والأمن القومي وعضوًا عن لجنة العدل، وعضوًا عن لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالمجلس.

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ولم يحدد بليحق في تصريحه موعدًا للجلسة المقبلة لمجلس النواب كما لم يذكر عدد النواب الذين حضروا جلسة اليوم.

وعقدت جلسة اليوم، بناء على دعوة وجهتها هيئة رئاسة مجلس النواب أمس الإثنين، إلى الأعضاء لمناقشة آخر تطورات العملية الانتخابية.

وقبل الجلسة، أعلن بليحق، أن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، أحميد حومة، بحث مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، تطورات العملية الانتخابية.