جهاز الأمن الداخلي يقدم لأبوجناح خطته لتأمين الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 ديسمبر 2021, 05:10 مساء
لطفي الحراري، مع رمضان أبوجناح, 7 ديسمبر 2021. (صفحة أبوجناح على فيسبوك)

قدَّم رئيس جهاز الأمن الداخلي العميد لطفي الحراري، الخطة المزمع تنفيذها من قبل الجهاز لتأمين الانتخابات المزمع عقدها في 24 ديسمبر المقبل، ولدعم المراقبين عليها.

جاء ذلك خلال لقاء الحراري، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف رمضان أبوجناح، اليوم، والذي بحث أيضًا احتياجات الجهاز وأهم المشاكل والصعوبات التي تواجهه، بحسب ما نشر أبوجناح على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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واستعرض اللقاء التجهيزات الأمنية والخطط التي يقوم بتنفيذها جهاز الأمن الداخلي للحفاظ على الاستقرار واستتباب الأمن، كما استعرض جملة من الجرائم التي تم ضبط أصحابها والتعامل معهم وفق القانون، بسبب التجاوزات التي قاموا بها، ويُعاقب عليها القانون.

وثمَّن أبوجناح المجهودات التي تقوم بها المؤسسات الأمنية من أجل الرفع من مستواها لأداء عملها الأمني على أكمل وجه لتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين، مثنيًا على المجهودات المبذولة من الضباط والعاملين في الجهاز «باعتبارهم العين الساهرة على راحة الوطن والمواطن».

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