الاتحاد الأوروبي يسلم معدات مراقبة الحدود البحرية إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 ديسمبر 2021, 04:32 مساء
البحرية الليبية. (أرشيفية: الإنترنت)

سلَّم الاتحاد الأوروبي، بعض الحاويات إلى ليبيا تضم أجهزة ومعدات لوجستية تهدف إلى تحسين قدرات المراقبة البحرية والرقابة على العمليات.

وقالت وكالة نوفا الإيطالية، اليوم، إن سفينة الإنزال والنقل البرمائية سان جورجيو التابعة للبحرية الإيطالية، نفذت نشاطًا لوجستيًا في إطار المشروع الأوروبي «دعم الإدارة المتكاملة للحدود والهجرة في ليبيا (Sbimill) لصالح السلطات الليبية».

وبحسب الوكالة نوفا، فإن تسليم الأجهزة يأتي من أجل إنشاء مركز تنسيق متنقل للإنقاذ البحري، داخل المنطقة الليبية للبحث والإنقاذ البحري (SAR).

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ويُعد المشروع، الممول من المفوضية الأوروبية، جزءًا من مبادرات بناء القدرات لدعم ليبيا، لذلك قدَّمت البحرية الإيطالية دعمًا لوجستيًا لعملية بدأت بالفعل على نطاق واسع ضمن المشروع الأوروبي Sbimill في العام 2017، بحسب الوكالة.

وأفادت مصادر ليبية لوكالة «نوفا»، بأن برنامج «دعم الإدارة المتكاملة للحدود والهجرة في ليبيا» جاء متأخرًا للغاية لأسباب مختلفة ويشمل، بالإضافة إلى تسليم بعض زوارق الدوريات (ثلاثة إلى الإدارة العامة الليبية لأمن السواحل وأخرى لم يتم نقلها بعد إلى خفر السواحل)، مع جانب مرتبط بجنوب ليبيا عُهد به إلى المنظمة الدولية للهجرة.

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