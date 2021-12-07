صنع الله يطلع اللافي على التحديات والصعوبات أمام مؤسسة النفط و«الديون المتراكمة» عليها

مصطفى صنع الله، مع عبد الله اللافي, 7 ديسمبر 2021. (المؤسسة الوطنية للنفط)

عرض رئيس المؤسسة الوطنية، مصطفى صنع الله، على نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، التحديات والصعوبات التي يواجهها قطاع النفط، والديون المتراكمة «التي أثقلت كاهل المؤسسة وشركاتها للإيفاء بالتزاماتها التعاقدية تجاه عامليها وشركاتها والشركات الخدمية المحلية والدولية ولتسيير أعمال القطاع».

وتطرق الطرفان في اللقاء الذي جمعهما، الثلاثاء، بحضور عضو مجلس النواب أبوبكر سعيد، في المقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط، للحلول «المناسبة والكفيلة لتجاوز هذه التحديات»، وأهمها تسييل الميزانيات المالية الضرورية، لكي تتمكن المؤسسة من القيام بمسؤولياتها على أكمل وجه، وفق بيان للمؤسسة الوطنية للنفط اليوم.

وأكد اللافي أنه سيقدم كل سبل الدعم للمؤسسة «كونها الرافد الأساسي لاقتصاد ليبيا وشريان الحياة للشعب الليبي كافةً»، مؤكدًا على جميع الجهات دعم هذه المؤسسة الاقتصادية الفنية على جميع الأصعدة لضمان مستقبل أفضل يتطلع إليه كافة أفراد الشعب الليبي.

وأضاف أن المجلس الرئاسي سيقدم الدعم اللازم من أجل استمرار «هذه المؤسسة العريقة»، في القيام بواجبها الوطني، المتمثل في دعم الاقتصاد لإعادة الاستقرار للدولة الليبية في القريب العاجل.

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فيما أكد صنع الله أن المؤسسة وشركاتها «ستستمر في عملها الدؤوب من أجل تأمين قوت الشعب الليبي»، رغم التحديات التي يواجهها قطاع النفط، مضيفًا أن المؤسسة تعمل جاهدةً للحفاظ على معدلات الإنتاج واستدامته، من أجل تأمين مداخيل كافية للدولة ودعم الاقتصاد الوطني.

مصطفى صنع الله، مع عبد الله اللافي, 7 ديسمبر 2021. (المؤسسة الوطنية للنفط)

مصطفى صنع الله، مع عبد الله اللافي, 7 ديسمبر 2021. (المؤسسة الوطنية للنفط)